Gençlik haftası başladı!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 15-21 Mayıs “Gençlik Haftası” açılışı, İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan’ın Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

HABER MERKEZİ

Fırat Gençlik Merkezinden Atatürk Anıtı önüne gerçekleşen yürüyüşe Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, antrenörler, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anıta çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan bir konuşma yaptı.

Kayhan, “Her yıl 15–21 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan, Gençlik Haftası, Malatya Valiliği koordinesinde bugün itibariyle ilimizde başlamıştır. Spora verdiğimiz önem kadar sanata da önem vermek bize miras bırakılan bu ülkenin, bu güzel vatanın olmazsa olmazıdır. Bu sebeple de halk oyunlarımızı her sene açılışımızda değerli gençlerimizle ve halkımızla buluşturuyoruz. Hafta boyunca yapılacak olan sportif müsabakalarla, gençlik merkezlerimizdeki etkinliklerle, konserlerimizle, sergilerimizle, şölen havasında hafta boyunca devam edecektir” şeklinde konuştu.

Gençlik Haftasında bu yıl birbirinden farklı ve eğlenceli sportif ve kültürel etkinliklerimiz olacağını paylaşan Ebubekir Kayhan, Hokey, Badminton, Oryantiring, Tenis, Masa Tenisi, Okçuluk, Halter, Eskirim, Satranç, Atletizm, Dart, Futbol, Bocce, Wushu, Bilardo Müsabakaları, Levent Vadisinde Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turu, Tiyatro, Sergiler, Gençlerle şehir Turu, Gençlerimizle beraber Bayrak yürüyüşü, Mehteran gösterisi, Üniversite Öğrenci Yurtlarımızda Müzik etkinlikleri, Nemrut gezisi gibi sayamadığımız bir çok etkinlikle dolu dolu geçireceğiz” dedi.

Bir hafta boyunca yapılacak sportif faaliyetlerin dostluk ve centilmenlik çerçevesinde geçmesini dileyen Kayhan’ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterileriyle tören sona erdi.