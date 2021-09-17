“GENÇLERİMİZİN KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Gençler Başkan Güder’le Buluştu

AK Parti İl Gençlik Kolları ve AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ programına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimiz ile her buluşmamızda, her sohbetimizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor” dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları ve AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları tarafından Çöşnük Mahallesinde ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ programı düzenlendi. Düzenlenen programa AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve çok sayıda gençler katıldı. Gençlerin hedeflerine, ilçeyle ilgili beklenti ve geleceğe dair planlarına kadar pek çok konunun masaya yatırıldığı programda gençlerin taleplerini de tek tek dinleyen Başkan Güder, her daim gençlerin emrine amade olduklarını belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları olarak güzel bir buluşmaya imza atıldığını aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Harun Erdem, “Bu toplantıyı değerli buluyorum. Çöşnük Mahallemiz her seçimde Cumhurbaşkanımızın yanında durmuş ve desteklerini esirgememiştir. Gençlerimizin taleplerini aldım ve büyüklerimize ileteceğim. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİN KAFASINI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Bu hareketin lideri sizleri nasıl önemsiyorsa, bizlerde sizi öyle önemsiyoruz. Bu toplantıları önemsiyoruz. Mahalle de bizim, gençlikte bizim, ülke de bizim. Bizler sizin her daim emrinizdeyiz. Her hangi bir sıkıntınız olursa 7/24 sizlerin hizmetinizdeyiz. Bu ülkenin geleceği olarak kendinizi güzel yetiştirmenin gayreti içerisinde olun.” diye konuştu.

AK Parti Gençlik ailesinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, “Malatya gençliği dört bir yandan haykırıyor ve diyoruz ki; AK Parti’nin gençleri her zaman alandayız. Bizler gençlik kolları olarak Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

BAŞKAN GÜDER: “GENÇLERİMİZ İÇİN MİLYONLUK YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRDİK”

Gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak bizler gençlerimizin yanındayız, onların en büyük destekçisiyiz. Gençlerimizin emrine amadeyiz. Gençlerimizden beklentilerimiz büyük. Gençlerimizin hassasiyetlerini, kaygılarını, beklenti, talep ve hedeflerini bilmemiz gerekiyor. Gençlerimiz ile her buluşmamızda, her sohbetimizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Gençlerimizden tek beklentimiz Türkiye’de söz sahibi olmalarıdır.” şeklinde konuştu.

Gençlik üzerine çok oyunlar oynandığını ve bu oyunu yine gençlerin bozacağını dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Biz gençlerimizi 15 Temmuz’da tanıdık, 28 Şubat’ta tanıdık, 12 Eylül’de tanıdık, 20. Yüzyılda tanıdık, Mahallelerde tanıdık, AK Parti teşkilatında tanıdık. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kurulurken şunu ifade etti: ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’ O günden bugüne hiçbir eskisi gibi olmadı. Gençliğimizin tüm sorunlarını çözme noktasında gecemizi gündüzümüze kattık. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her daim emrine amadeyiz” dedi. (Bülten)