“Gençlerimizin Dikkatini Yeşilyurt’a Çektik”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlediği Gençlik Festivalinde stant açan Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal ve sportif etkinliklerin yanı sıra kayısı çekirdeği kahve ikramları festivali ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekti.

Türkiye genelindeki Büyükşehir, İl ve Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlıkları arasında gençlere yönelik hayata geçirdiği sosyal, kültürel ve sportif yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesi’nin Başkent Millet Bahçesi’nde devam eden Gençlik Festivali’nde açtığı stant, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen gençlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Yeşilyurt Belediyesi’nin gençlere yönelik yatırımları, projeleri ve faaliyetlerinin yanı sıra Yeşilyurt’un yöresel yemeklerinin anlatıldığı ve tanıtıldığı Yeşilyurt Belediye standında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenip, gelen ziyaretçilere kayısı çekirdeğinden yapılan kahve ikramları yapılıyor.

Yeşilyurt Belediyesi’nin gençlere yönelik yatırımlarının yer aldığı sinevizyon gösterisi, yapılan etkinliklerin resimleri ve bilgilendirici broşürlerin yer aldığı stant içerisinde düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ise gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dokumacılığın merkezi olarak kabul edilen ‘Çırmıhtı’ bölgesine özgü tekstil kültürünün tanıtımı da Gençlik Festivali’nde yerini alırken, standı ziyaret eden gençler hazırlanan tişörtlerin üzerine geleneksel desenlerle baskılar yapıp farklı bir deneyim yaşadılar.

Gençlik Festivali’ne katılmaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenledikleri etkinliklerle gençlerin dikkatini Yeşilyurt’a çekmeyi başardıklarını söyledi.

Çınar, “Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılışı yapılan AK Parti Gençlik Festivali’nde belediye olarak yer almaktan kıvanç duymaktayız. Oldukça renkli ve hareketli olan standımıza gelen tüm ziyaretçilerimizi en güzel şekilde ağırlayarak, köklü bir medeniyete ve tarihe sahip Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun misafirperverliğinin en güzel örneklerini burada sergiliyoruz. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler’ temalı proje yarışmasında 2,5 yıllık dönemde ki gençlik yatırımlarımızdan dolayı Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan başarı ödülü almanın haklı gururunu yaşarken, gelen tüm ziyaretçilerimize ilçemizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yatırımlar, projeler ve faaliyetler hakkında detaylı bilgiler paylaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak katıldığımız tüm fuarlar ve festivallerde ki başarılı tanıtım faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Söyleşiler, konserler ve farklı etkinliklerin yer aldığı böylesine güzel bir festivalde yer almak bizim adımıza onur vesilesidir. Gençlerimizin heyecanı, coşkusu ve gözlerindeki parıltı bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 Vizyonuna hazırlanan Yeşilyurt’umuzu Ankara’da en güzel şekliyle tanıtmanın onurunu yaşıyoruz” diye konuştu. (Bülten)