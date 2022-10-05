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Anasayfa / Gündem / Gençlere yapılan yatırımlar ödülle taçlandı

Gençlere yapılan yatırımlar ödülle taçlandı

Gençlere yapılan yatırımlar ödülle taçlandı
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Gençlere yapılan yatırımlar ödülle taçlandı
Yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarla Türkiye’de örnek gösterilen Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin karşılığını ödül olarak almaya devam ediyor.
Ankara Başkent Millet Bahçesinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı “Tam Bana Göre Festival”i düzenlendi.
Yerel Yönetimler tarafından gençlere yönelik hizmet ve yatırımların da değerlendirildiği festival kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beydağı Tabiat Parkı içerisinde yapılan ve yılın on iki ayı gençler tarafından kullanılabilecek olan Gençlik Kampı çalışması da ödüllendirildi.
Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirilen festivalde gençlere yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ödüle layık görüldü.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Beydağı Tabiat parkı içerisinde yapılan Gençlik Kampı çalışmasından dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül verildi. 3 milyon 300 bin metrekare büyüklüğe sahip olan Beydağı Tabiat Parkı içerisinde yer alan 250 kişilik Gençlik Kampı’nda; futbol, basketbol, voleybol oyun alanları, macera parkları, konaklama ve çadır kampı alanları, sosyal donatılar yer alıyor. 2022 yılı içerisinde başlanılan projenin 2023 baharında bitirilmesi hedefleniyor. (Bülten)

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