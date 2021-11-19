Gençlere önemli tavsiyeler!

‘Hareketsiz kalmayın’

Arapgirspor Erkek Voleybol Takımı Baş Antrenörü Mustafa Aydemir, “Hareketsiz Yaşam ve Olumsuz Etkileri” konulu bir makale yayınlayarak hareketsiz yaşamın yaratmış olduğu sağlık problemlerine değindi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı Master öğrencisi olan Mustafa Aydemir, gün geçtikçe ilerleyen yaşam standartlarımızı ve kalitesini en düşük seviyelere doğru ilerleten günümüzün en büyük sorunlarından biri olan “Hareketsiz Yaşam” konusunu makalesinde ele aldı. Hayatımızın büyük sorunlarından biri olması ve sağlığımız üzerinde ki olumsuz etkilerini üzerine değerlendirmede bulunan Aydemir, hareketsiz yaşamın ileri yaşlarda daha büyük sorunlara yol açmaması için insanların ‘hareketsiz yaşam kavramını’ hayatlarından çıkarmaları gerektiğini belirtiyor.

“KAS GRUPLARINI NASIL HAREKETE GEÇİRECEĞİZ”

Makalesinde hareketsiz yaşamın teknolojinin gelişmesiyle arttığını ifade eden Mustafa Aydemir, “Fizyolojik olarak vücudumuzun hareket etmesi ve gerekli kapasiteyi kullanması gerekir. Bizler günümüzde bunu yapmak yerine teknolojinin olumsuz yönlerini hayatımıza hızlı yaşam başlığıyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada altını çizmemiz gereken ilk kavram teknoloji aslında… Teknolojik gelişimin olmadığı veya eski yıllara baktığımızda insanlar bir yerden bir yere gitmek için yürümek, koşmak gibi fiziksel unsurları kullanırken günümüze baktığımızda motorlu taşıtları kullanmaktayız. Tabi ki kullanacağız fakat kısa mesafelerde kullanacak mıyız? Yürümek, koşmak varken… Asansör kullanımı artık çok üst düzeyde fakat 20 basamak merdiven için bile asansör kullanıyoruz. Merdiven çıkmadan vücudun ilgili eklemlerini, kas gruplarını nasıl harekete geçireceğiz? Özellikle genç nesilleri gözlemlediğimiz televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarında geçirdikleri süre hareketsiz yaşamın başlıca kaynağı diyebiliriz. Bu yüzden teknolojinin gelişmesi ve hayatımızı kolaylaştırması hızlı yaşamın ve hareketsiz yaşamın sürüklediği en temel sebeplerdendir” ifadelerine yer veriyor.

“YAŞAM KALİTEMİZİ ARTTIRMALIYIZ”

Aydemir, hareketsiz kalmanın sağlık sorunlarına yol açtığını belirtirken, “Konumuz ile ilgili literatürü incelediğimizde gördüğümüz en temel problem obezite iken onu takip eden diyabet, kas ve eklem rahatsızlıkları, kalp ve damar hastalıkları, tansiyon ve psikolojik sorunlar başlıca sağlık problemleridir. Özellikle gözlemlediğimiz ve çağımızın en büyük problemi olan obezite sorunu gençlerde hareketsiz yaşam ve egzersiz yokluğundan daha sık görülmektedir. Yaşlılarda sık görülen ve günümüzde genç yaşta olan bireylerde görülen yüksek tansiyon hastalığı da hareketsizlikten kaynaklanıp kan basıncında oluşan dengesizlik durumudur. Böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, konsantrasyon ve dikkat dağınıklığı gibi temel sorunlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Teknoloji gelişecek ve hayatımız daha çok kolaylaşacak. Fakat bizim bu sisteme kapılıp gitmemiz sağlığımıza zarar verecektir. Bu yüzden sağlığımız için kendi yaşam kalitemizi arttırmalıyız” düşüncesini savunuyor.

PEKİ HASTALIKLARDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Günlük hayatta uygulanması gereken günlük rutinleri sıklaştırmak gerektiğini belirten Aydemir bu rutinlerin disiplin kavramı ile uygulanmasının yaşam kalitesini arttıracağını ifade ediyor. Tavsiyelerde de bulunan Aydemir, makalesinin devamında şu bilgilere yer veriyor:

Kısa mesafelerinizde motorlu taşıtlar kullanmak yerine yürümek, koşmak gibi fiziksel unsurları uygulayın veya bisiklet kullanın. Aynı tavsiyeyi asansör kullanmak yerine merdiven kullanmak olarak ta söylüyorum.

Evde ve iş yerinizde sürekli olarak yapabileceğiniz basit ve etkili olan egzersizleri uygulayın. Örneğin; şınav, mekik, esneme, germe vs. çeşitli egzersizleri tercih edebilirsiniz.

Kendinizi dışarı da yürüyüş yapmak için şartlayın ve disiplinli bir şekilde her gün en az 40 dakika yürüyüşünüzü tamamlayın. Zaman zaman temponuzu arttırabilirsiniz.

Bisiklet, yüzme gibi vücudunuzda ki birçok kas grubunu aynı anda çalıştıracak sporları yapmalısınız.

Omurga problemlerini minimum düzeye indirebilmek için dik oturmaya çalışın ve uygulayın.

Kendinize daha çok zaman ayırın ve bu zamanlarda telefon, televizyon, bilgisayar yerine hobilerinizle uğraşın. Önemli görünen etkili yöntemlerdendir.

Direnç ve ağırlık egzersizleri kas kuvvetini arttıracak ve sakatlık düzeyinizi azaltacaktır. Bu yüzden sık sık uygulayın.

Hareketsiz yaşamın temel kaynakları olan teknolojik aletleri özellikle uyku öncesinde yanınızda uzaklaştırmanız uykunuzun daha kaliteli olmasını sağlayacaktır.

“ÜLKEMİZDE CİDDİ BOYUTLARDA”

DSÖ’nün 2008 yılında yayınladığı rapora baktığımızda dünya genelinde 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin %31’nin yeterince hareketli yaşam sürmediklerine yer verilmiştir. 2011’de Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan “Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırması”na göre ise Türkiye genelinde kadınların %87’si, erkeklerin ise %77’sinin yeterli boyutta fiziksel aktivite yapmadığı saptanmıştır. Bu bulgulara göre hareketsiz yaşam tarzının ülkemizde ciddi boyutlarda olduğu belirlenmektedir (HSGM).

Basit ve etkili olan bu tavsiyelerimi lütfen uygulayın. Hareketsiz yaşamın sizlerin sağlığını olumsuz olarak etki etmesine izin vermeyin. Yukarıda sizler için yazdıklarım sağlıklı ve kaliteli yaşamın anahtarı olacaktır. Hayatınız boyunca hastalıkların sizi ele geçirmesi kaçınılmaz olacak fakat siz izin vermedikçe sağlığınız yerinde olacaktır. Temel konumuz olan egzersiz başlığını hiçbir zaman unutmayın!