“Gençlere En Fazla Yatırım Yapan Belediyeyiz”

AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Çay Bizden, Sohbet Sizden” programında gençlerle bir araya gelip sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye’de gençlere en fazla yatırım yapan belediyeler arasında ilk sıralarda olmanın, bu yatırımları da Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı plâketiyle taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından “Çay Bizden, Sohbet Sizden” programı düzenlendi. Çilesiz Mahallesi’nde hizmete sunulan Yeşil Spor Kompleksi bahçesinde gerçekleşen programda, ülke çapında gençlere en fazla yatırım yapan belediyeler arasında ilk sıralarda yer alan Yeşilyurt Belediyesinin gençlik yatırımları üzerine detaylı bilgiler paylaşıldı. Çay ikramları eşliğinde samimi bir ortamda geçen programda söz alan gençler, beklentilerini ve taleplerini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile paylaştılar.

Yeşilyurt’un gençlik yatırımlarında ülke çapında bilinen ve tanınan bir ilçe konuma ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, “İlçemizin genç, dinamik ve çalışkan bir belediye başkanına sahip olması özellikle gençlerimiz için büyük bir fırsattır. Mehmet Çınar Başkanımızın göreve geldiği günden bugüne kadar gençlere yaptığı yatırımları hepimiz yakından görüyoruz ve biliyoruz. İlçemizin dört bir tarafında hizmete sunulan yeni nesil spor sahaları ile kültür ve sanat merkezlerinden bizler gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilçemizdeki gençlik yatırımlarını başarı plâketiyle ödüllendirmesi, samimiyet, gayret ve özveriyle sürdürülen çalışmaların bir sonucudur. İnşallah bu güzel hizmetler artarak devam edecektir” diye konuştu.

“YATIRIMLARI GÖRDÜKÇE GURURLANIYORUZ”

Gençlere verdiği önem ve değerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, “Gençlerimizin hayallerine ve hedeflerine ulaşmaları için dev yatırımlar yapan Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerinden gençlerimizin maksimum seviyede faydalanmasını arzu ediyoruz. Bir zamanlar hayali kurulan, ulaşılması çok zor görülen sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar şu anda gençlerimizin hizmetine sunuldu. Yapılan yatırımları gördükçe bizler hem gururlanıyoruz hem de dinamik, bilgili ve kültürlü bir genç nesil inşası için de umudumuz artıyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİNİZİN TALEPLERİNİ DİNLİYORUZ”

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ise, ‘Çay Bizden, Sohbet Sizden’ buluşmalarıyla gençlerle bir araya gelip, taleplerini dinlediklerini ifade ederek, “AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından 81 İl ve 922 ilçede bu organizasyonların planlaması yapıldı, geçen sene ‘Mahalle Bizim, Gençlik Bizim’ adı altında düzenlediğimiz sohbet programlarına bu yıl ‘Çay Bizden, Sohbet Sizden’ buluşmalarıyla devam ediyoruz. Bu tür buluşmalarla gençlerimize ulaşıyoruz, onların taleplerini dinliyoruz. Milletvekillerimiz, AK Parti’mizin üst düzey yöneticileri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımızın bilgi, deneyim ve tecrübelerinden gençlerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. Yeşilyurt ilçemizde gençlerimizi çok önemli yatırımlarla buluşturan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın gençlere verdiği önemi her zaman takdirle karşılıyoruz” söyleminde bulundu.

Samimi ve güzel bir atmosferde geçen etkinlikte gençlere yönelik yatırımlarını anlatıp, yöneltilen sorulara cevap veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlik yatırımlarında ülke çapında bilinen ve tanınan bir belediye olduklarını, birçok yerel yönetimin örnek alıp uyguladığı projelerine ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

ÇINAR’DAN YÜZME HAVUZU MÜJDESİ

Sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarla gençlerin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şunları kaydetti:

“Geleceğe güvenle bakan, özgüveni yüksek, hedefleri ve hayaller peşinden ısrarla ve inatla giden, sportif ruhu yüksek sağlıklı ve dinamik bir gençlik için her türlü yatırımı Yeşilyurt’umuzda hizmete sunduk. Porga’dan Tohma’ya, Melekbaba’dan Yeşiltepe’ye, Suluköy’den Şahnahan’a, Cafana’dan Kiltepe’ye kadar ilçemizin dört bir tarafında inşa ettiğimiz spor sahalarımızla, bilim atölyelerimizle, robotik kodlama mekânlarımızla ve gençlik ve kültür merkezlerimizle Yeşilyurt’u gençlik yatırımlarında zirveye taşıdık. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı plâketi ise bizleri yeni yatırımlara teşvik etmiş, moral ve motivasyonumuzu artırmıştır. Bizler bölgemize, çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza değer katacak yeni ve farklı projelerle sürekli çalışıyoruz ve yeni eserler hizmete sunuyoruz. Yakınca Mahalle’mize gençlik merkezi, Melekbaba ve Zaviye mahallelerimize de yüzme havuzu yapacağız, bunun müjdesini vermiş olayım. Melekbaba Gençlik Merkezi’ndeki aktivitelerden bin 700 gencimizin yararlanması bizleri mutlu etmektedir. Hizmete sunduğumuz spor sahalarımız, yüzme havuzlarımız ve kültür merkezlerimizle ilçemizin farklı bölgelerine yeni yaşam merkezleri kurduk. Bizler gençlerimizin doğru, düzgün ve sağlıklı bir hayata yaşaması için durmadan, dinlenmeden, 7/24 çalışıyoruz.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar sohbet toplantısından sonra gençlerle voleybol oynadı. (Bülten)