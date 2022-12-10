Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Türkiye Ulusal Ajansın projeleri hakkında bilgiler vermek amacıyla Malatya’ya gelen Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, ‘Gençlik Buluşmaları’ programına katılarak gençlerin talep ve isteklerini dinlediler. Burada konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlere çok büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yılı gençlik ve spor yılı olarak ilan edip birbirinden güzel hizmetleri, yatırımları ve sportif kursları gençlerimizle buluşturduk” dedi.

Spor kurslarının yanı sıra farklı takımlarda forma giyen gençlerin katıldığı söyleşi etkinliğinde Halk Oyunları Ekibi tarafından yöresel oyunlar sergilendi. Salona girişte gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Sayın İlker Astarcı, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini sundular.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’yı Malatya’da ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’de gençlere en fazla yatırım yapan yerel yönetimler arasında üst sıralarda yer aldıklarını söyledi.

“25 BİNE YAKIN SPORCUYA HİZMET EDİYORUZ”

Yeşilyurt’u gençlik yatırımlarda hak ettiği konuma ulaştırmak için çok ciddi adımlar attıklarını ve vaat ettikleri tüm yatırımları kısa bir sürede gençlerle buluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyemizin gençlere yönelik çok sayıda projesinin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Ulusal Ajansı Başkanımız Sayın İlker Astarcı’yı kentimizde misafir etmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Gençlerimizin Sayın Başkanımıza olan ilgisi bizleri de mutlu etmiştir. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlere çok büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yılı gençlik ve spor yılı olarak ilan edip birbirinden güzel hizmetleri, yatırımları ve sportif kursları gençlerimizle buluşturduk. Etkin ve aktif çalışmalarımızın neticesinde şu anda ilçemizde 4 bini lisanslı olmak üzere 25 bine yakın sporcuya hizmet ediyoruz. 24 farklı kursumuzu çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine sunduk. İlçemizin dört bir tarafına inşa ettiğimiz futboldan basketbola, bocceden voleybola, tenisten güreşe kadar çok sayıda yeni nesil spor sahasıyla birlikte gençlerimizin nezih, modern ve konforlu alanlarda spor yapmalarının önünü açtık. İnşallah buralardan yetişecek yetenekli gençlerimizi ülke sporuna kazandıracağız. Gençlik Merkezlerimizle, Yüzme Havuzlarımızla, Kültür ve Sanat Merkezlerimizle, Melekbaba Gençlik Merkezi’mizle ve çok sayıda hizmet mekanlarıyla gençlerimizin emrindeyiz. Gençlerimizin okuması, spor yapması ve yeteneklerini geliştirmesi için ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİ ÖNEMİYORUZ”

Gençlik yatırımlarını 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldıkları ödülle taçlandırdıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, şunları kaydetti:

“İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüklerimizle uyumlu ve koordineli çalışarak başarılı hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini daha ekliyoruz. Çünkü gençlerimizi önemiyoruz ve onların sağlıklı ve dinamik bir hayat yaşamasını istiyoruz. Gençlerimizde bizi asla yalnız bırakmıyorlar, onların enerjisi ve istekleri bizleri yeni yatırımlara teşvik ediyor. Bizler gençlerimizle birlikte yol yürümekten, aynı hedefe odaklanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çapında gençlere en fazla yatırım yapan yerel yönetimler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz ve bu çalışmalarımızı da Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ödülle daha anlamlı ve kıymetli hale getirdik. İlçemizdeki yatırımların yanı sıra üniversitelerimizdeki gençlerimiz ile de gönül köprülerimizi sıkı ve güçlü tutmaya özen gösteriyoruz. İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitelerimizde faaliyetlerini sürdüren 110’a yakın üniversite topluluklarıyla işbirliğimizi güçlendirdik, öğrencilerimizin projelerine imkanlarımız ölçüsünde destek olacağız. Büyük ve geniş çaplı bir proje gelirse Türkiye Ulusal Ajansı Başkanımızdan destek isteyeceğiz, onunda bizi geri çevirmeyeceğine yürekten inanıyorum. Bundan sonrada gençlere daha fazla yatırım yapmaya, gelecek neslimize sonuna kadar sahip çıkmaya, bu güçlü potansiyeli doğru ve güzele yönlendirmeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra ülkemizde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler destek sunan kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerini gençlerle buluşturup, karşılıklı fikir alış verişlerinin yapılmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda kentimize teşrif eden Türkiye Ulusal Ajansı Başkanımız Sayın İlker Astarcı’yı da gençlerimizle buluşturduk. Gençlerimizde hayallerini, hedeflerini, projelerini ve beklentilerini Sayın Başkanımızla paylaştılar, çok güzel ve verimli bir etkinlik oldu. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanımıza da bizlerle bir arada olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum.”

(Bülten)