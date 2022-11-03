Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncuların moralli oldukları gözlendi. Dün gerçekleştirilen idman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Hasan Özer, 3-0 galip gelinen Altınordu maçı sonrası rehavete kapılmamaları konusunda oyuncularını uyardı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren çalışmalarda top kapma ve pas çalışan sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Yakup Alkan, Fatih Aydın, Gofred Donsah, Taha Gür ile Arda Hilmi Şengül takımdan ayrı şekilde yardımcı hoca eşliğinden çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Donsah ile Arda Hilmi Şengül’ün Gençlerbirliği karşısında şans verilmesi halinde oynaması beklenirken, diğer oyuncuların forma giyemeyeceği öğrenildi.

Öte yandan Yeni Malatyasporlu oyuncular yedek kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan’ın düğün merasimi için Gaziantep’e gitti. Dünya evine giren takım arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan sarı kırmızılı futbolcular Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşiyle hatıra fotoğrafı çektirdiler.