Gençler Yüzme Şampiyonasına 116 sporcu katıldı

Malatya’da Okul Sporları Gençler Yüzme Grup Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. 2 ilden 116 sporcu katıldığı şampiyonada sporcu öğrenciler, kulaçları, Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için attı.

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Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan açılış seremonisine, MHP Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, MHP İl ve İlçe Yönetimi ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu bir konuşma yaptı. Fendoğlu, “Okul Sporları Gençler Yüzme Grup Müsabakaları için ilimize gelen tüm sporcularımıza hoş geldiniz diliyorum. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz çok başarılı çalışmalar yapıyor. Böylesi güzel bir müsabakayı organize eden İl Müdürlüğünün tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Ülkemizi, Ülkümüzü ve Cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk sizlere emanet etti. Bu gençlik devletine ve milletine sahip çıkacaklarına eminim. Sözümü büyük Atatürk’ün bir sözü ile bitirmek istiyorum. ‘Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim’ bu söz bizim şiarımızdır. Başarılar dilerim tekrardan” dedi.

Fendoğlu’nun konuşmasının ardından şampiyona müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Okul Sporları Gençler Yüzme Grup Müsabakalarına 12 ilden 116 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular 11-12 Şubat 2022 tarihlerinde Sivas’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.