“Gençler ülkeden gitme yolunu aramakta”

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız, Yönetim Kurulu toplantısında gündemi değerlendirerek her geçen gün ülke olarak maalesef daha kötüye gittiklerini söyledi.

Ekonomideki TL’yi itibarsızlaştırma politikası bir yandan, dış politikadaki becerisizlik bir yandan, Eğitimdeki rezalet bir yandan ülkeyi uçuruma sürüklemekte. Binlerce kişinin emeğini çalan, yetim hakkı, öksüz hakkı gözetmeyen bu iktidar miadını doldurmuş durumdadır. Bu gün gelinen nokta da insanlarımızın birbirine tahammülü kalmamış ama iktidar milletvekilleri bu ülkede bütün kavgaları bitirdik diyecek kadar maalesef gözleri kapalı” dedi.

“BİZ İYİ’LER İKTİDARA TALİBİZ”

Başkan Yıldız Temmuz ayı içerisinde Gündüzbey, Konak, Yeşilyurt ve Yakınca’da üye kayıt noktaları oluşturarak esnaf ziyaretleri yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız çok ama çok dertli önlerini görememekten, geleceğe yatırım yapamamaktan, aldıkları üç kuruşu kiraya mı, mutfağa mı, çocuklarına mı harcayacaklarını bilememekte. Veresiye defterleri kabarmakta, ocaklarda duman tütmemektedir. Hangi gençle konuşsak ülkeden gitmenin yolunu aramakta, mülteci krizinden dert yanmakta işsizlikten dem vurmaktadır. Asgari ücretliye, emekliye verilen zam 1 ay içerisinde erimekte çoğu firma işçisine yaptığı zammı daha sonra elden geri almaktadır. Domatesin tarlada 3 lira iken markette 15 lira olmasına şaşıran iktidar milletvekili hangi ülkede yaşamakta vatandaşın hangi sıkıntısına derman olmaktadır? İşte bu yüzden muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğu bilinciyle biz İYİ’ler İktidara talibiz. Gençlerimize güzel bir gelecek, çocuklarımıza umutlu yarınlar, işçimizin, çiftçimizin alın terinin karşılığını aldığı güzel bir ülke bırakmak adına ‘İYİ Parti’ diyoruz. Ve inanın geldikleri gibi gitmelerine #AzKaldı.” (Bülten)