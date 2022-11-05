18,5672$% -0.26
18,5220€% 1.73
1.003,36%2,95
1.638,00%2,59
6.527,00%2,44
395638฿%3.36136
Gençler iki eksikle geldi
Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın son hazırlıklarını yaparak dün havayoluyla Malatya’ya geldi.
MURAT İPEKTEN
Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlılar dün akşam saatlerinde Malatya’ya geldi. Haftanın son antrenmanına sol ayak tarak kemiğindeki enfeksiyon nedeniyle İlker Karakaş’ın katılmadığı belirtilirken bu oyuncunun Yeni Malatyaspor’a karşı oynamayacağı bildirildi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Onur Sarman’ın da bugünkü maçta görev alamayacağı ifade edildi. Ligde geride kalan 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği topladığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Oynadığı son 4 maçın hepsinde sahadan puansız ayrılan kırmızı siyahlılar, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış başlatmayı planlıyor.
Kaplan evinde ilk peşinde!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.