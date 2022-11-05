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Gençler iki eksikle geldi

Gençler iki eksikle geldi
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Gençler iki eksikle geldi

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın son hazırlıklarını yaparak dün havayoluyla Malatya’ya geldi.

MURAT İPEKTEN

Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlılar dün akşam saatlerinde Malatya’ya geldi. Haftanın son antrenmanına sol ayak tarak kemiğindeki enfeksiyon nedeniyle İlker Karakaş’ın katılmadığı belirtilirken bu oyuncunun Yeni Malatyaspor’a karşı oynamayacağı bildirildi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Onur Sarman’ın da bugünkü maçta görev alamayacağı ifade edildi. Ligde geride kalan 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği topladığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Oynadığı son 4 maçın hepsinde sahadan puansız ayrılan kırmızı siyahlılar, Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış başlatmayı planlıyor.

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