Gençler Beşiktaş’a kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim U19 Elit A Ligi’nde mücadele veren Yeni Malatyaspor sahasında konuk ettiği Beşiktaş U19 takımına 2-1 yenildi.

MURAT İPEKTEN

Gelişim U19 Elit A Ligi 2. Grup’ta 2.hafta karşılaşmaları oynanırken, Yeni Malatyaspor U19 Takımı sahasında Beşiktaş U19 Takımını konuk etti. Orduzu Pınarbaşı Çim Saha’da oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 2-1 kaybetti.

Yeni Malatyaspor sahaya Kerem Erdoğan, Emircan Bayrakdar, Eray Şişman, Muhammet Emir Ulusoy, Kadir Can Karabakan, Furkan Söyler, Mehmet Emin Taştan, Enes Savucu, Halil İbrahim Atcı, Kerem Altunışık ve Mehmet Güneş on biriyle çıktı.

Konuk ekip Beşiktaş ise Götuğ Baytekin, Burak Selver Yıldız, Turgut Arda Görmüş, Aytuğ Batur Kömeç, Serkan Emrecan Terzi, Şahin Kalınsazlıoğlu, Arda Berk Özüarap, Fahri Kerem Ay, Abdülmecid Dönmez, Avtandil Duishhoev ve Semih Kılıçsoy on biriyle maça başladı.

Beşiktaş U19 Takımı, karşılaşmanın 3. ve 19. dakikalarında Aytuğ Batur Kömeç attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Yeni Malatyaspor U19 Takımı’nın ikinci yarıda farkı azaltma çabası 58. dakikada Kerem Altunışık’ın penaltı golüyle yanıt bulsa da kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla siyah beyazlılar puanını 4’e çıkararak 4. sıraya yükselirken, 2.hafta itibariyle puanı bulunmayan Yeni Malatyaspor ligin son sırasında 12. sırada yer aldı. Malatya temsilcisi ligin 3.haftasında 15 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor U19 Takımı ile karşılaşacak.