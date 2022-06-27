Genç Refah’tan LGBT tepkisi!

HÜSEYİN KOCAMAN

YRP İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sait Kurhan, sosyal mecralarda yaygınlaşan, normalleştirmeye çalışılan bir LGBT sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek tepki gösterdi. Kurhan, devletin önemli bir kurumu olan SGK’ın cinsiyet değiştirme ameliyatlarının protezler dahil devlet güvencesinde olduğunu açıklayarak bu sapkınlıklara meşruiyet kazandırdığını ve bunun neticesinde binlerce kişinin ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı için sırada beklediğini ileri sürdü.

Yeniden Refah Partisi (YRP)Malatya İl Başkanlığı Soykan Parkı’ndadün LGBT’ye karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamasını İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sait Kurhan yaptı.

Basın açıklamasına “Tarihe not düşüyoruz” diyerek başlayan Kurhan, burada bulunma amaçlarının hakiki ve öz bir medeniyet kurma ideallerini yok etmeye teşebbüs eden ve uğruna çok fazla bedel ödemiş oldukları değerlerini hiçe sayan bu topraklara yabancı ve mayası ne yazık ki bozulmuş güruhu ve onların gizli destekçilerini, alenen uyarmak ve ihtimal dahilinde Hak’ka çağırmak olduğunu söyledi.

“BİZLER DE GÖRÜYORUZ Kİ…”

Değerlerin yok edilme çabası ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Kurhan, “Bizler de görüyoruz ki; Her geçen gün Türkiye’mizin ahlaki, toplumsal, dini değerlerinde yozlaşma ve insanımızın geçmişle bağını kopartmak suretiyle onu yalnızlaştırma, umutlarını ve dayanağını elinden alma çalışmaları yayılmaktadır. Aslında insanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberler, insanlığın değeri olarak yetişen alimler, kendisini yetiştiren düşünürler ve bilim insanları aracılığıyla insanlık gelişmiş ve belli bir medeniyet seviyesine ulaşmıştır. İnsanlığın dönem dönem içine düştüğü sapkınlıklardan Allah (CC), onları elçileri vasıtayla uyarmış ve doğru yolu göstermiştir. Geldiğimiz noktada, özellikle son birkaç yılda, belli şer odaklarının düğmeye basmasıyla, hükümetler ve uluslararası organizasyonlardan aldıkları desteklerle; LGBT ve türevleri, zinayı koruyan kanunlar ve nizmalar, cinsiyet eşitliği çalışmaları, kaldırılan İstanbul sözleşmesi ve halen yürürlükte olan ilgili kanun maddeleri ile bu değerlerin tahribatı ve yok edilme çabası ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

“GERİ KALMIŞLIĞIN TEZAHÜRÜ OLABİLİR”

Ahlaksızlığın karşısında olduklarını belirten Kurhan, “Başta sosyal medya fenomenleri olmak üzere, televizyon film ve dizileri, dergi ve gazeteler hatta çizgi filmlerde bile eşcinsellik özendirilmektedir. Lüks yaşantılar içerisinde gençlere rol model olarak tanıtılan isimlerin eşcinsellik üzerine yaptığı çağrılara dur denmiyor. Bayan Voleybol Milli Takım oyuncularımızın içerisinde bile bu sapkınlık içerisinde olanlar seçilerek normalleştirilmeye çalışılıyor. Devletin önemli bir kurumu olan SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) cinsiyet değiştirme ameliyatlarının protezler dahil devlet güvencesinde olduğunu açıklayarak bu sapkınlıklara meşruiyet kazandırıyor ve bunun neticesinde binlerce kişi ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı için sırada bekliyor. Aynı SGK: SMA hastası yavrularımızın tedavi masraflarının tamamını karşılamaktan aciz kalıyor” ifadelerine yer verdi.

Bu sorunun ekonomiden çok daha mühim bir sorun olduğunu söyleyen Kurhan, “Bunun akabinde son günlerde sosyal mecralarda yaygınlaşan, normalleştirmeye çalışan bir LGBT sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sorun ekonomiden çok daha mühim bir sorundur. Toplumları ayakta tutan en önemli unsur sağlam bir aile yapısıdır. Nesli korumak aileyi korumakla ancak mümkündür. Biz, toplumun çekirdeği olan aileyi koruyamazsak, Ülkemizin ayakta kalabilmesi mümkün değildir” dedi.

“ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT DİYORUZ”

Kurhan, bin yıl İslam’a hizmet etmiş Aziz milletin evlatları olarak bu güruha ve destekçilerine seslendiklerini belirterek, “Milli görüş gençliği olarak bu Aziz milletin evlatlarına sahip çıkacağız. Evlatlarımızı sapkınlığa, ahlaksızlığa, Lut Kavmi’nin akıbetine esir etmeyeceğiz. Bu Aziz milletin evlatlarının izzet ve şerefi için mücadele edeceğiz. Para kaybedebilirsiniz, bunu yeniden çalışarak kazanabilirsiniz. Allah muhafaza toprak da kaybedebilirsiniz, toprağı da tekrar savaşarak alırsınız. Ama bir nesli kaybettiğiniz zaman bunu bir daha kazanmamız mümkün değildir.’ Düşüncesiyle önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Bu doğrultuda, Müslüman gençler olarak bizi biz yapan değerleri hiçe sayan, kaleyi içten fethetmek için uğraşan; ahlaksızlıklarını gençlere empoze etmeye çalışan LGBT derneklerinin her alanda karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyor, devlet yetkililerimizden ise bu çağdışı sapkın derneklerin kapatılmasını ve tüm faaliyetlerinin durdurulmasını istirham ediyoruz” söyleminde bulundu.