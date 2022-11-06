Genç oyuncu başından yaralandı!

Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle saha kenarı biranda karıştı. Tribünden sahaya atılan yabancı cisim Gençlerbirliği’nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Arda Tuzcu’nun başına isabet etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ardından hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla iki takım oyuncularının soyunma odasına doğru gittiği sırada saha kenarı biranda karıştı. Yeni Malatyasporlu bazı futbolcular ile Gençlerbirliği futbolcuları arasında kısa süreli bir tartışma yaşanırken, soyunma odasına gidilen tünelin bulunduğu tribünden sahaya yabancı maddeler atıldı. Nereden geldiği tam olarak anlaşılmayan bir yabancı cisim Gençlerbirliği takımı orta saha oyuncusu Ahmet Arda Tuzcu’nun kafasına isabet etti. Aldığı darbeyle başından yaralanan 20 yaşındaki genç oyuncuya statta bulunan sağlık görevlileri anında müdahale etti. Gençlerbirliği oyuncuları polisin güvenlik kalkanı eşliğinde soyunma odasına girerken başından yaralanan Ahmet Tuzcu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaşanan bu üzücü hadise sonrası Gençlerbirliği Kulübü’nden maç sonu yapılan yazılı açıklamada, “Maç sonu, yeşil sahalarda görmeyi hiç de istemediğimiz görüntülerin yaşanmasına neden olan ve futbolcumuz Ahmet Arda Tuzcu’nun yaralanmasıyla sonuçlanan fanatizmi şiddetle kınıyoruz” denildi.