Genç Öğretmen Koronavirüs Kurbanı

FERDİ DURDU

Malatyalı lise öğretmeni Melek İnci Göktuğ, hamileyken yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Genç Öğretmen, tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da özel bir lisede Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Melek İnci Göktuğ, hamilelik sürecinde Eylül ayında koronavirüse yakalandı. Koronavirüs tedavisi gören Göktuğ’un durumu kötüleşince bebeği sezaryenle alındı.

Melek Öğretmen, durumunun kötüleşmesi üzerine tedavisine Malatya’da devam edilmek üzere

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakledildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınan Melek Öğretmen, hayatını kaybederken, Şehir Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. 4 yıllık evli olan Melek Öğretmenin sezaryenle alınan bebeğinin de Şanlıurfa’daki hastanede öldüğü öğrenildi.

CHP’den 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hakan İnci, sosyal medya hesabından akrabası Melek İnci Göktuğ ile ilgili, “Amcam oğlu Ali İnci’nin kızı, yeğenim Melek uzun süredir vermiş olduğu Covid hastalığı savaşını kaybederek bu mübarek Kandil günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başımız sağ olsun” paylaşımını yaptı.