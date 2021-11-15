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Genç mühendis Covid-19’a yenildi

Malatya’da genç ödüllü mühendis Fuat Yetkin, yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

genç mühendis covid-19’a yenildi
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Genç mühendis Covid-19’a yenildi

Malatya’da genç ödüllü mühendis Fuat Yetkin, yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Malatya’nın Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Mühendis Fuat Yetkin (48), yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarken kurtarılamayarak öldü. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, yaptığı açıklamada, Yetkin’in vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli mühendis Fuat Yetkin vefat etmiştir. Tarım camiamız genç yaşta başarılı ve değerli bir çalışanını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesinin, yakınlarının ve tarım camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.
Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) üyesi de olan Fuat Yetkin, bazı fotoğraf yarışmalarında da ödül almıştı.

(İHA)

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