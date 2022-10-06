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Anasayfa / Spor / Genç milli takım seçmeleri

Genç milli takım seçmeleri

Genç milli takım seçmeleri
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Genç milli takım seçmeleri

U14 Milli Takım 1. etap bölge seçmeleri 4. grup maçları ile devam edecek. Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2009 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri Erzurum’da yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.

 

14 yaş altı seçme karşılaşmaları, 6-7 Ekim 2022 tarihlerinde oynanacak İstanbul (3), İzmir (2), Ankara (2) ve Bursa bölgelerinin yer aldığı 4. grup maçları ile devam edecek.

U14 Milli Takım 1. etap bölge seçmeleri bu sene Erzurum’da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahalarında organize ediliyor. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor.

26 Eylül-10 Ekim 2022 tarihleri arasında Erzurum’da oynanan 1. etap maçları ile başlayan seçmelerde, 2. etap seçme maçları 20 Ocak-4 Şubat 2023, 3. etap seçme maçları ise 15 Nisan-29 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak.

Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (3), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van, İstanbul Amatör bölgelerinden 20 takımda toplam 400 sporcunun yer alacağı organizasyon 29 Nisan 2023 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği maçlar sonrasında, U14 Milli Takımı’na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. (TFF)

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