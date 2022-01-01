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Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu

genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu
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Zonguldak’ta bir genç kız, evinde silahla vurulmuş şekilde ağır yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi’nde yaşandı. İddialara göre, yakınları 23 yaşındaki Aysel İ.’den haber alınamayınca ekiplere haber verildi. Genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç kız ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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