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Anasayfa / Asayiş / Genç kız, erkek arkadaşını öldürüp ormanlık alana attı!

Genç kız, erkek arkadaşını öldürüp ormanlık alana attı!

Genç kız, erkek arkadaşını öldürüp ormanlık alana attı!
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Genç kız, erkek arkadaşını öldürüp ormanlık alana attı!

Sancaktepe’de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin faili, kız arkadaşı ve babası çıktı. Eski kız arkadaşı S.Ç. tarafından öldürülen S.S’nin öldürüldükten sonra S.Ç.’nin babasının da yardımıyla ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe’deki ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir ailenin elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldukları ihbarı üzerine harekete geçti. Ormanlık alanda cesedi bulunan şahıs hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı belirlendi.

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Sosyal medya hesapları incelendi
Ekipler, hayatını kaybeden şahsın sosyal medya hesaplarını incelendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olarak (4) ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; S.S.’nin eski kız arkadaşı S.Ç.’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. S.Ç.’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler S.Ç.’yi gözaltına aldı.

Kızın babası da yardım etti
S.Ç., ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak S.S.’nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Suçunu itiraf eden S.Ç ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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