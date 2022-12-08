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Gelişim liglerinde mücadele sürüyor
Gelişim Liglerinde heyecan devam ediyor. 10. haftası geride kalan U19 Elit A Ligi’nde 1. Grup’ta 23 puanlı Galatasaray A.Ş. ilk sırada. 2. Grup’ta ise 23 puanlı Beşiktaş A.Ş. zirvede yer alıyor.
U19 Elit B Ligi’nde 1. Grup’ta ilk 9 hafta sonunda Eyüpspor 20 puanla ilk basamakta. 2. Grup’ta ise lider 17 puanlı Pendikspor Futbol A.Ş.
U17 Elit A Ligi’nde 1. Grup’ta ilk sıradaki takım 19 puanlı Trabzonspor A.Ş. 2. Grup’ta ise 24 puanlı Demir Grup Sivasspor ilk sırada. U17 Elit B Ligi’nde 18’er puanlı Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor ve Eyüpspor zirveyi paylaşıyor. 2. Grup’ta 18 puanlı Manisa Futbol Kulübü ilk basamakta. (TFF)
Arguvanspor üst sıraları hedefliyor
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