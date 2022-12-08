DOLAR

18,6483$% 0.05

EURO

19,6294% 0.18

GRAM ALTIN

1.072,93%0,22

ÇEYREK ALTIN

1.755,00%0,11

TAM ALTIN

7.030,00%0,10

BİTCOİN

314106฿%-0.0682

Akşam Vakti a 17:14
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Gelişim liglerinde mücadele sürüyor

Gelişim liglerinde mücadele sürüyor

Gelişim liglerinde mücadele sürüyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Gelişim liglerinde mücadele sürüyor

 

Gelişim Liglerinde heyecan devam ediyor. 10. haftası geride kalan U19 Elit A Ligi’nde 1. Grup’ta 23 puanlı Galatasaray A.Ş. ilk sırada. 2. Grup’ta ise 23 puanlı Beşiktaş A.Ş. zirvede yer alıyor.

U19 Elit B Ligi’nde 1. Grup’ta ilk 9 hafta sonunda Eyüpspor 20 puanla ilk basamakta. 2. Grup’ta ise lider 17 puanlı Pendikspor Futbol A.Ş.

U17 Elit A Ligi’nde 1. Grup’ta ilk sıradaki takım 19 puanlı Trabzonspor A.Ş. 2. Grup’ta ise 24 puanlı Demir Grup Sivasspor ilk sırada. U17 Elit B Ligi’nde 18’er puanlı Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor ve Eyüpspor zirveyi paylaşıyor. 2. Grup’ta 18 puanlı Manisa Futbol Kulübü ilk basamakta. (TFF)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Arguvanspor üst sıraları hedefliyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.