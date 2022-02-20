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Anasayfa / Asayiş / Gelin ve damadın etrafında drift atan sürücüye ’baş döndüren’ ceza

Gelin ve damadın etrafında drift atan sürücüye ’baş döndüren’ ceza

gelin ve damadın etrafında drift atan sürücüye ’baş döndüren’ ceza
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Antalya’da düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri, sürücüye 9 bin 125 TL para cezası kesti, 2 ay ehliyetine el koydu.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5619 Sokak ile Elmalı Hamdi Yazır Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda, düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı. Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.

9 bin 125 TL para cezası, 2 ay ehliyetine el konuldu

Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç sürücüsünün Musa K. olduğunu tespit etti. Bulunduğu adreste yakalanan sürücü Musa K., drift attığı için 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

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