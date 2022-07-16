“Gelin beraber mücadele edelim”

ŞÜKRAN MALKOÇ

TDP Malatya İl Başkanı Ali Karakuş, yaptığı basın açıklamasıyla Malatyalılara seslendi. Karakuş, “Gelin korku imparatorluklarına, din istismarcılarına, mazlumun garibanın ekmeğine göz dikenlere, kendileri lüks ve şatafat içinde yaşayıp halka ‘kombiyi yakmazsan doğal gazın az gelir, lamba, buzdolabı çalıştırmazsan elektrik faturan az gelir’ diyen siyasetçilere karşı beraber mücadele edelim” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Malatya İl Başkanı Ali Karakuş gündeme dair dün İl Başkanlığında bir basın açıklaması yaptı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün önderliğinde girdikleri bu kutlu yolda öncelikle ‘vatan, bayrak, millet’ dediklerini hatırlatan Karakuş, bu yola baş koyduklarını söyledi.

“HİZMET İÇİN BURADAYIZ”

Türkiye Değişim Partisi’nin dil, din, kültür ve mezhep ayrımı gözetmediğini ifade eden Karakuş, “Bizler Türkiye Değişim Partisi ailesi büyük bir aileyiz. Biz birlikte Türkiye’yiz. Türkiye Değişim Partisi gerçek, şeffaf ve dürüst bir siyaset anlayışıyla çalışmaktadır. Birilerine rant kapısı açmak için değil, rant kapılarını kapatmak için buradayız. İnsanlarımızı sefalete açlığa sürüklemek için değil, sefaletten kurtarmak için buradayız. Türkiye Değişim Partisi samimiyetin, dostluğun, doğruluğun olduğu, ayrıştırmaların yaşandığı değil birleştirmelerin olduğu bir partidir. Ülkemizde adamı olanın değil, doğru, haklı olanın yanında olacak olan bir partiyiz. Türkiye Değişim Partisi birleştirici gücüyle Türkiye’nin harcıdır, çimentosudur. Türkiye değişim kadroları, gençlere verdiği değeri gençlerin önünü tıkamaktan ziyade, geleceğin gençleriyle hareket ederek projelerle önünü açmayı hedeflemektedir. Din, dil, kültür, örf, mezhep ayrımı gözetmeksizin T.C. vatandaşı olan herkese hizmet için buradayız” diye konuştu.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAKTAYIZ”

“Şu anda Türkiye’de yürütülen siyaseti çok iyi bilmekteyiz” diyen Karakuş, “Yapılan haksızlıkları çok iyi biliyoruz. Birilerinin kesesi dolsun diye haksızlığa ve zulme uğrayan birçok vatandaşımızın olduğunu da biliyoruz. Fakat bizim mevzumuz bunlar değil, mevcut İktidarın 20 yılda ülkeyi getirdiği durum. İşsizlik, enflasyon, yanlış politikalar, adam kayırmalar, liyakatsız insanların göreve getirilmesi, aşırı zamlar ve güven problemi. Bizim hedefimiz ülkenin bu kötü gidişatını nasıl düzeltebiliriz? İnsanların devletine ve milletine olan inancını nasıl düzeltebiliriz? Ekonomiyi aşırı zamları, tekelleşmeyi nasıl önleyebiliriz? Onun gayreti içerisinde ve bilincinde hareket ediyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak biz bu taşın altına elimizi değil yüreğimizi, bedenimizi koyduk. Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Sarıgül’ün bizlere talimatı önce birlik ve beraberlik, önce ülke menfaati, önce ülkemizin değerlerine sahip çıkın. birilerine saldırmak yerine o birilerinin hatalarını ve eksiklerini nasıl çözüme kavuşturacağız onu düşünün talimatına uygun hareket etmek için var gücümüzle çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

“BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYIN”

Malatya kamuoyuna da seslenen Karakuş, “Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül ile Genel Sekreter ve teşkilatlardan sorumlu Sayın Teoman Mutlu beyefendilerin 6-6-2022 Tarihinde MKYK üyelerinin kararıyla göreve başlamış bulunmaktayım. Malatya kamuoyuna buradan sizlerin aracılığı ile seslenmek istiyorum. Gelin korku imparatorluklarına, din istismarcılarına mazlumun garibanın ekmeğine göz dikenlere, kendileri lüks ve şatafat içinde yaşayıp halka ‘kombiyi yakmazsan, doğal gazın az gelir, lamba, buzdolabı çalıştırmazsan elektrik faturan az gelir’ diyen siyasetçilere karşı beraber mücadele edelim. Bizler Hamit Fendoğlu’nu, İsmet Paşa’nın devlet adamlığını örnek alarak, Malatyalı Turgut Özal’ın siyasetiyle bu yola çıktık. Bizleri yalnız bırakmayın. Gelin Malatya’mızın kaderini değiştirelim, gelin Türkiye’nin kaderini değiştirelim. Biz hazırız, Malatyalı hemşerilerim de hazırsa. Önümüzdeki ilk seçimde Malatya ve Türkiye siyasetinde çok şey değiştirecek” şeklinde konuştu.