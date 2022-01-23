gelin arabası karlı yolda kaza yaptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, gelin ve damadın içerisinde bulunduğu otomobil, buzlu yolda kayarak, yol temizliği yapan karayolları aracıyla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gelin arabası yapılan Burak S. idaresindeki 02 AAB 036 plakalı Hyundai marka otomobil ile Atatürk Bulvarında kar temizliği yapan karayollarına ait Ümit G. yönetimindeki 23 AAB 106 plakalı Wolksvagen marka kamyonet İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında kayganlaşan yolda çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Hakan S. yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hakan S., hastaneye gitmeyi reddetti. Öte yandan, gelin ve damat ise olay yerinde bulunan bir yakınlarının otomobiline bindirilerek kaza yerinden gönderildi. Kazaya karışan araçlar yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.