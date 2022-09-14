Gelen hayran kalıyor!

“Tarihi Yeşilyurt Konaklarına ve Müzelere Hayran Kaldık”

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliği yaptığı aynı zamanda ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programın çekimlerinin yapıldığı Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konakları, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yeşilyurt’un köklü tarihi, kültürü, geleneksel hayatı ve yemeklerinin tanıtıldığı ve anlatıldığı Tarihi Yeşilyurt Konaklarına gösterilen ilgi her geçen gün artmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini Yeşilyurt’un tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu bölgelere çekip, Malatya ve Yeşilyurt’un turizm potansiyelini artırmak amacıyla kültürel yatırımlara büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri neticesinde ilçenin tarihi ve kültürünün tanıtıldığı mekânlara dönüştürülen Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konakları, yayınlanan programdan ile birlikte daha cazip hale gelmeye başladı. Bugüne kadar çok sayıda sinema ve klip çekimine ev sahipliği yapan, son olarak ta çok izlenen bir yemek programının çekimlerinin yapıldığı Tarihi Yeşilyurt Konakları, 7’den 70’e tüm vatandaşların ilgi odağına dönüştü. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen yarışmacıların yer aldıkları programın yayımlanmasından sonra Tarihi Yeşilyurt Konaklarının yer aldığı Yeşilyurt Lezzet Caddesine akın eden ziyaretçiler, hayranlıklarını gizleyemediler. Yeşilyurt Mutfağı, Gastronomi Konağı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu Sinema Müzesi, Yeşilyurt Pastanesi, Kahve Konağı, Butik Otel ve Kent Belleği Konaklarını gezerek bölgenin tarihi, kültürü ve eşsiz yemekleri hakkında bilgi edinen ziyaretçiler, menüsünde ağırlıkla yöresel yemekler bulunan Yeşilyurt Mutfağının nezih ortamında birbirinden lezzetli yemeklerin tadına bakmayı ihmal etmediler. Malatya’nın farklı yerlerinden ve il dışından gelen ziyaretçiler, tek tek dolaştıkları konakları ve müzeleri çok beğendiklerini ifade ederek, Yeşilyurt’un tarihine, kültürüne ve yemeklerine verilen önemi takdirle karşıladıklarından bahsederek, Yeşilyurt Belediyesini tebrik ettiler. Tarihi Yeşilyurt Konaklarının kültürel yatırımlara örnek gösterilecek değerli bir eser olduğunu söyleyen ziyaretçiler, “ Tarihi Yeşilyurt Konaklarını gezdik, hayran kaldık, Malatya’nın ve Yeşilyurt’un tarihini burada öğrendik. Yapanların ellerine ve emeklerine sağlık. Özellikle tava ve fırın yemekleri çok güzel, buranın doğal zenginlikleri ve geleneksel hayatı çok etkileyici, bizlerde bunu yerinde yaşadık. Malatya’ya yeni bir turizm merkezi kazandırılmış, konaklar ve müzelerin ortamını çok beğendik. Patlıcan tava başta olmak üzere diğer yöresel yemekler muhteşem, çok güzel lezzeti var. Buraya sık sık geleceğiz, herkesin görmesi gereken bir yer olmuş. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekiplerine tarihimize, kültürümüze ve yemeklerimize sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyoruz.” Diye konuştular. Tarihi Yeşilyurt Konaklarını ziyaret edenlerin en fazla ilgi gösterdikleri Yeşilyurt Mutfağında ise patlıcan tava başta olmak üzere yöresel yemeklere gösterilen ilginin üst seviyede olduğu gözlendi. Yeşilyurt Mutfağında görev yapan aşçılar, yöresel yemek satışlarında artış olduğunu ifade ederken, gelen misafirlerin en fazla patlıcan tava sipariş ettiğini söylediler. (Bülten)