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GELEN GELENE

İpini koparan geliyor… Yolunu şaşıran geliyor Zulüm gören geliyor İşi olmayan geliyor.

gelen gelene
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GELEN GELENE

İpini koparan geliyor…

Yolunu şaşıran geliyor

Zulüm gören geliyor

Aksoğan Tur

İşi olmayan geliyor.

Anasından babasından kaçan geliyor.

Ülkesin den kaçan geliyor.

Evlenmek isteyen geliyor.

Çocuk yaştaki genci, yaşlısı, ailesi, bekarı yolu bunla işini uyduran adamını bulan parayı bastıran geliyor.

Gelen gelene.gelin babam gelin…

Sanki burası yorgun it yatağı.Yada  burası göçmen veya sığınma vatanı.

Doğrudur, asil bir milletin asil evlatlarının ülkesidir Türkiye.

Doğrudur, mazluma yardım eder, garibanın elinden tutar, işsize iş eşsize eş veriri bu  memleket insanı.

Açları doyurur, çıplakları giydirir.

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Bu millet asil ve necip bir millettir amaaaa!

Bu kadarı da biraz fazla.

Hatta biraz  değil çok çok fazla.

Yeter artık.

İpini koparak ülkesinden kaçan, savaştan, terörden, açlıktan, işsizlikten kaçan buraya gelmesin.

Nereye mi gidecekler?

Eyivallah! İşte burada susuyorum.

Buraya gelmeyeceklerde Yunana mı gidecekler?

Bir daha bir daha dövülsün, soyulsun, öldürülsünler mi?

Nereye gitsinler bu garibanlar?

Tam da istedikleri yere geldiler…

Amaaaa, bu kadarda olmaz!

Düzenimizi bozdular, mahallemizin temizliğini düzenini, ahlakını bozdular.

Garip bir aile düzenleri, tuhaf bir yaşam şekilleri, anormal bir terbiyeleri anlam veremediğimiz bir başka kültür değerleri var bunların.

Hepsi ayrı telden çalıyor tıpkı acemi çalgıcıların saz takımları gibiler.

Bunlar artık bizi rahatsız ediyorlar.

Ne laftan ne sözden ne ikazdan ne uyarıdan ne bize bakıp kendilerini düzeltmem yoluna gitmiyorlar.

Anladık, mecbur kalmasalar gelmezlerdi ama bu kadar başıboşluk bu kadar düzensizlikleri çok fazla.

Acıyor muyuz,  kızıyor muyuz birbirine karıştı duygularımız.

Kalsınlar mı  diye sorarsanız “Hayır, yarında  tezi yok gitsinler” diyor mi,llet.

Nereye mi gitsinler?

Onu da mı ben söyleyeyim yani?

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