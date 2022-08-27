Gelen 100 Bin Çağrı

Malatya Büyükşehir Belediyesi basın birimi geçtiğimiz günlerde yayınladığı bültenle çağrı merkezini övmeye belediyeyi de yüceltmeye çalışmış. Her zamanki gibi nasıl olsa kimse sorgulamaz ve anlamaz diye yapılan paylaşımlarında sadece takdir görmeyi amaçlamışlar.

Yılın sadece ilk 7 ayında 100 bin çağrı alan belediyemiz gelen çağrıları olumlu olarak bizlere yansıtmaya çalışmış. Aslına bakarsanız paylaşımın altına gelen şikâyetler diye de belirtmiş. Ama bir belediye ne kadar çok çağrı alıyorsa o kadar çok şikâyet ve talep geliyor demektir. Demek ki belediyenin fazlasıyla eksiği, yanlışı, yapması gereken işi var.

Belediyenin aldığı çağrılarla övündüğü video paylaşımın altına yapılan bir yorumun “hayaller ve hayatlar” sloganına ne kadar uyum sağladığını görmüş oldum.

Yapılan yorumda, olumsuz yorumların silindiği, 100 defa çağrı merkezini aradıkları fakat ulaşamadıkları ulaşıldığında ise yanlış yönlendirme yapıldığı söylenilmişti. Bu sadece bizim gördüğümüz silinmeyen yorumlardan bir tanesi.

Aslında uzun süredir anlatmak istediğimiz de bu. Hayallerle yaşanılan sosyal medyanın hayatlarla hiçbir alakası yok. Silinen veya saklanan yorumları okursanız gerçekten vatandaşın ne demek istediğini ve ne talebi olduğunu anlamış olursunuz. Yorum silmeyi bıraktığınız da ise gerçekten şeffaf ve eleştiriye açık olursunuz.

Bence bir deneyin…