Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan MTB’ye Ziyaret

Bir dizi ziyaretlere katılmak üzere Malatya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Malatya’daki programlarını sürdürdü. Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret eden Davutoğlu burada Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile görüşerek kayısı hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Kayısıda yeni hasat dönemine yakında başlanacağını belirten Özcan, “ Malatya’daki vatandaşlarımızın yüzde 80’ini kayısı ile direk veya dolaylı ilgili. Bizde borsa olarak Malatya’daki tarım ürünlerinin tamamının tescili, denetimi topraktan ihraca, rafa kadar olan bölümünü takip eden bir kurumuz. Kayısı artık Malatya ürünü olmaktan çıktı bölge ürünü ve bugün Türkiye’de kuru meyve ihracatında da birinciliği eline almış bir ürün” dedi

Malatya’nın Gelecek Partisi’nde güçlü bir şekilde temsil ediğini aktaran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise,” Malatya Türkiye’nin stratejik şehirlerinden bir tanesi. Ben iki şehirden hiç pasif adam görmedim; ’birisi Malatya diğeri Trabzon’ Malatyalılar taşı sıkar suyunu çıkarır en çok taktir ettiğim yönleri ise her şartta içindeki neyse onu ifade eder. Konjonktürel hitap değil hakikati dile getirmek acısından cesur insanlar. Malatya’ya Başbakan olarak geldiğimde destan şehir diye hitap etmiştim. Belediye bu ifadeyi kullanmaya devam ediyorlarmış buna memnun oldum.” diye konuştu. (İHA)