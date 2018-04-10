Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ali Sakar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ ADIMLARDIR”

TUBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle gurur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu hatırlatırken, bilimsel anlamdaki çalışmaların Türkiye’nin güçlenmesi yolunda önemli adımlar olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Gençlere destek verilmesi halinde neleri başarabildiklerini TUBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda gördüklerini aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bölge yarışmalarına farklı buluşlarla katılan tüm öğrencilerimizi ve yapılan değerlendirmeler sonrasında kendi kategorilerinde derece elde eden öğrencilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Öğrencilerimizin bu başarıları göğsümüzü kabartmıştır. Gençlerimizi bilimsel çalışmaların içerisinde dâhil etmek, farklı keşifler ve buluşlar yapmalarına imkân tanımak adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil edeceklerine, bayrağımızı daha yukarılara taşıyacaklarına yürekten inandığımız gençlerimize güvenmeliyiz, onların önünü açmalı ve destek olmalıyız. İşte verilen desteklerin karşılığında geleceğin bilim adamları olan öğrencilerimiz farklı buluşlarla bölgede dereceye girdiler, inşallah Türkiye ve dünya çapında da önemli başarılar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Yeter ki gençlerimize inanalım ve onları destekleyelim. Öğrencilerimizi bilimsel çalışmalara teşvik eden, onları destekleyen başta aile mensupları olmak üzere öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu başarıları bizlerin sorumluluğunu bir kat daha artırmıştır. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizin bilimsel çalışmalara katılımlarını artırmak adına bugüne kadar her türlü desteği verdik, bundan sonra gereken desteği vermeye hazırız" ifadelerinde bulundu.

“AMERİKA’YA DAVET EDİLEN ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİM”

Belediye Başkanı Polat, TUBİTAK tarafından düzenlenen "48.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" Final Yarışmasında kimya ve biyoloji alanında dereceye girerek ABD'nin Pittsburgh şehrinde düzenlenecek Uluslararası Proje Yarışmasına davet edilen Bilim ve Sanat Merkezinden üç öğrenciye de başarılar diledi.

Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar’da Bölge finallerinde Malatya’yı en iyi şekilde temsil ederek Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden öğrencileri tebrik ederken şunları söyledi; “ Başta öğrencilerimiz olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizin kıymetli aile mensuplarını bu başarıdan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Öğrenci kardeşlerimiz bir yandan geleceğimizin fotoğrafını çekerken diğer taraftan geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlamışlardır.Yeşilyurt’un Milli Eğitiminin emin ellerde olduğunu bu başarılarla ortaya koyan genç kardeşlerimizin bu başarılarının gelecek yıllarda artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.Bizleri öğrenci kardeşlerimiz ve aile mensuplarıyla bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Araştırma Projeleri Bölge finallerinde dereceye giren öğrencilere Yeşilyurt Belediyesi tarafından Anadolu Kitap Fuarı’nda kullanılmak üzere hazırlanan 50 TL’lik hediye çeki protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Öğrenciler ve aileleri de düzenlenen özel programdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundular. (Bülten)busabahmalatya.com