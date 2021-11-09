“GEL BAKALIM MUHARREM”

Bu sesin tonu, söyleniş şekli, hitabı hâlâ kulaklarımızda.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği şimdiki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi takdimi için sahneye çağırdığı cümleydi bu.

“Gel bakalım Muharrem”

Ve Muharrem ince geldi.

İlimizdeydi Pazar günü..

Partisinin tanıtımı, çalışmaları ve parti il binasının açılışı için gelmişlerdi.

Basın toplantısında ülkenin sorunlarını bir muhalefet partisi gözüyle değerlendirdi.

Aileden gelen bir gelenekle aslında Adalet Partisine gönül vermiş bir babanın oğluymuş.

Kendileri öyle dedi.

Hatta öğrencilik yıllarında Ecevit’in ismini zift ile fırçayı kullanıp duvarlara “Karaoğlan Ecevit“ yazarken yakalanmış, babasına şikâyet edilmiş, babası da eve gelip “Gel bakalım buraya Muharrem“ demiş ve bir güzel pataklamış Muharrem İnce Ecevitçi olmuş diye.

Diyor ki ”Babam Adalet partiliydi ben Ecevitçiydim, on beş yaşımda Yalova da CHP gençlik kollarına kaydolmuştum, duvarlara yazı yazıyorum diye şikâyet etmişler, bu yüzden babamdan dayak yedim” diye söze başladı ve devam etti:

“Türkiye’nin sorunları var.

Birde basın sorunu var.

Diyanet sorunu da var” diyerek hükümete eleştirilerini sıraladı.

“Atatürk’e bir Fatiha çok görülüyor!

Nankörlük tavan yapıyor” diye Diyanet Başkanını eleştirdi.

“Üç yıl önce Malatya’ya geldiğimde burada “dolar sekiz, on lira olur” dedim, oldu.

Erdoğan giderse dolar beş lira olur işsizlik yüzde beş olur.enflasyon yüzde beş olur diyorum şimdide.

Erdoğan giderse dolar düşer, gitmezse yirmi lira olur.

Kaysı üreticisi fakir ise ortada bir yanlışlıkla var demektir” diyerek kaysı üreticileri üzerinden Erdoğan’a yüklenerek devam etti.

“Kaysıya fındığa bakın durumumuzu düşünün”

Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastalığından dem vuran kimi yerlere seslenerek:.

“Erdoğan’ı sağlığı üzerinden siyaset yapılmaz” dedi.

“Biz ayrıştırıcı parti olmayacağız” diyerek Kılıçdaroğlu’nu güneydoğuya gittiğin de özerklikten Yozgat’a gittiğinde Kandil den söz edip bölgeye göre siyaset yapmayacağız”

“Çocuk, kadın istismarı olmayacak, terör lanetlenecek”

“Amacımız iktidar olmak”

“CHP den Cumhurbaşkanı olmak için SV’i bırakıyorlar, inanılacak gibi değil,

Yüksek maaşlı memur olmak gibi bir şey bu.

İktidara da muhalefette gitmeli artık.

Bu seçim sistemi ile olmaz artık, biz de ön seçim olacak.

Türkiye’nin sorunu siyasi parti kanunlarıdır ve bu değişmelidir.

Ben ve diğer siyasi parti liderleri gelsinler tv’ler de beraber tartışalım.

Türkiye’yi kutuplaştırmadan, varlıklı, ekonomisi kırılgan olmayan bir ülke için siyasi parti kanunun değişmesi lazım” diyerek sorulara cevap verdi:

“Bingöl de vekilin küfretmesi doğru olmamıştır”

“Yargınızı düzeltmeden ekonomiyi düzeltemezsiniz”

“Rektörleri üniversite hocaları seçmeli neden Cumhurbaşkanı atıyor ki?

“Ben olsam Azerbaycan’a Karabağ da daha fazla yardım ederdim”

“Türkiye’ye doğudan girmek serbest batıdan çıkmak yasak” diyerek göçleri eleştirdi.

Suriyelileri göndereceğini söyleyerek “Esat ile görüşülmeli “dedi.

Ve burada çok ilginç ve çarpıcı bir cümle kurarak “Diyanet Başkanı bir din adamı değil bir militan” dedi.

“Alevilere haksızlık yapılıyor cem evleri statüsü getirilmeli”

Ben, soru olarak “Kanal İstanbul için sizin düşünceniz nedir” dediğimde “Kanal İstanbul yerine öğrenci yurtları yapalım, çocuklar dışarıda kalıyorlar “dedi.

Anladım ki sırf muhalefet olsun diye yurt sorununda aynı yerdeler CHP ile.

Malatya dan dümeni Gaziantep’e kırdılar bakalım orada ne diyecek Muharrem İnce?