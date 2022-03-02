DOLAR

14,1010$% 1.45

EURO

15,6544% 0.85

STERLİN

18,8606£% 1.58

GRAM ALTIN

872,43%0,42

ÇEYREK ALTIN

1.421,00%-0,07

BİTCOİN

617697฿%0.39608

Akşam Vakti a 18:26
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Gediz’de uyuşturucuya 1 tutuklama

Gediz’de uyuşturucuya 1 tutuklama

gediz’de uyuşturucuya 1 tutuklama
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kütahya’nın Gediz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişiden birisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, ilçe merkezinde getirdikleri uyuşturucuyu, uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıkları yönünde bilgilere ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda T.S. ve İ.B. isimli şahısların içinde bulunduğu aracı takibe alan ekipler, kovalamacanın ardından aracı durdurdu.

Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanım aparatı olan 1 adet payp, daralı ağırlığı yaklaşık 1,22 gr olan iki ayrı folyoya sarılı vaziyette olan Metamfetamin, yine pet bardak içerisinde daralı ağırlığı yaklaşık 15,14 gr olan uyuşturucu madde olarak bilinen Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.B. serbest bırakılırken, T.S. isimli şahıs tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.