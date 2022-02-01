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Anasayfa / Asayiş / Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi’ndeki JAK timi güven veriyor

Gediz Murat Dağı Kayak Merkezi’ndeki JAK timi güven veriyor

gediz murat dağı kayak merkezi’ndeki jak timi güven veriyor
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Kütahya ili Gediz ilçesi Murat Dağı Kayak Merkezi’nde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timinin geçen yıl ve bu yıl kış sezonunda 28 yaralanma ve pistte mahsur kalma olayına müdahale ettiği bildirildi.

Gediz ilçesinde bulunan Murat Dağı Kayak Merkezi’nde ziyaretçi hareketliliğinin artması nedeniyle, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde bulunan (5) kişilik ekipten oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi görevlendirilmişti. Özel birlik statüsündeki JAK Timi 2021 yılı kış sezonunda 21 yaralanma ve pistte mahsur kalma olayına, 2022 yılı kış sezonunda görev almaya başladığı 19 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise 1yaralanma ve 6 pistte mahsur kalma olayına müdahale etti.

Vatandaşların rahat bir tatil geçirmeleri, yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale edilmesi amacıyla, kış sezonu süresince bölgede alınan güvenlik önlemlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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