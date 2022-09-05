Gedik Mahallesi’ne yatırımlar devam ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un en fazla tercih edilen mahallelerinden olan Gedik Mahallesi’nin yaşam seviyesini artıran yatırımlara devam ettiklerini, mahalle aralarındaki yolları sıcak asfalt serimiyle konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gedik Mahallesi’nin ara sokaklarında sürdürülen yol yenileme ve sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada konuşan Başkan Çınar, Yeşilyurt ilçesinin gelişen mahallelerinden olan Gedik Mahallesi’nin sosyal dokusunu koruyarak daha cazip hale gelmesi için alt ve üst yapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

“FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Mahallemizin son yıllarda çok fazla tercih edilmesinden dolayı ortaya çıkan talepleri belirli bir program halinde yerine getiriyoruz” diyen Çınar, “Alt yapıyla ilgili sıkıntıları ilgili kurumlarla temasa geçerek çözüme kavuşturduk. Alt yapısı tamamlanan mahalle aralarındaki yollarımızı tam kaplamalı sıcak asfalt ile konforlu bir hale getirip, bölgemizin yaşam seviyesini artırdık. Yaklaşık bir km’lik sıcak asfalt kaplaması yaptığımız Gedik mahallemizin mevcut yapısını koruyarak burada yaşayan hemşehrilerimizi sağlıklı, temiz ve güvenli yollarla buluşturduk. Yatırımlarımızla her geçen gün güzelleşen ve değeri artan Gedik mahallemizi bu ve benzeri hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Mahallemizdeki yolların düzenlenmesinde ve temiz bir görüntüye ulaşmasında büyük emek sarf eden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de, yol yenileme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. (Bülten)