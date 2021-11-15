Geçmiş olsun Osman!

Bölgesel Amatör Lig’de Malatya İdmanyurdu ile Darendespor arasında oynanan müsabakada talihsiz bir olay yaşandı. Maçın ikinci yarısında rakibiyle çarpışan Malatya İdmanyurdu futbolcusu Osman Doğru’nun dili boğazına kaçınca oyuncu ölümden döndü.

Murat İPEKTEN

Malatya İdmanyurdu ile Darendespor arasında Yeşiltepe’de oynanan maçta yeşil sahalarda ender görülen bir olay meydana geldi. Malatya İdmanyurdu’nun 4-2 önde götürdüğü müsabakanın ikinci yarısında İdmanyurdu’lu futbolcu Osman Doğru rakibiyle girdiği pozisyonda kafa kafaya çarpıştı. Bir anda yere yığılan Osman Doğru’nun yerde hareketsiz şekilde yattığını gören maçın hakemi hemen sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Oyuncunun dilinin boğazına kaçtığını tespit eden sağlık görevlileri İlk müdahaleyi yaptıktan sonra Osman Doğru’yu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hasta Hastanesine kaldırdı. Hastanede kendisine gelen futbolcunun doktor gözetiminde tutulduktan sonra gece saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi. Hastaneden ayrılarak kulüp tesislerine geçen Osman Doğru’nun gece boyunca tesislerde kalarak istirahat ettiği sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.