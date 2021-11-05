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“Gazneli Mahmud ve Mirası” İsimli Seminer Düzenlendi

İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Gazneli Mahmud ve Mirası” konulu seminer düzenlendi.

“gazneli mahmud ve mirası” i̇simli seminer düzenlendi
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“Gazneli Mahmud ve Mirası” İsimli Seminer Düzenlendi

İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Gazneli Mahmud ve Mirası” konulu seminer düzenlendi.

Çevrim içi düzenlenen seminere İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Önal, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslüme Melis Savaş ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gülcan Kızılözen katıldı.

Seminerde konuşan İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak,  Gazneli Mahmud’un büyük bir devlet kurduğunu ve o dönemde Gazne’nin emsal bir şehir haline getirdiğinden bahsetti. Katılımlarından dolayı Prof. Dr. Erkan Göksu’ya teşekkürlerini iletti.

Gazneli Mahmud ve Gazneli Devleti’nin öneminden bahseden Prof. Dr. Erkan Göksu ise Gazneliler ile Türk hükümdarının yeteri kadar hatırlanmadığını ve gereken ilgiyi görmediğini dile getirdi. Göksu “Gazneli Mahmud’un doğum yılı UNESCO listesinde yer almamıştı. Türkiye’de gündeme gelmesi için listede yer alması gerekiyormuş gibi bir algı var ve bu yüzden üzerinde pek durulmuyor.” dedi.

Gazeli Mahmud döneminin enteresan bir dönem olduğunu vurgulayan Göksu, o dönemde Hindistan ve Buhara’da büyük askeri faaliyetlerin yanı sıra kültür ve sanat alanında da çok önemli adımlar atıldığını belirtti. (İnüHaber)

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