DOLAR

13,5939$% -0.01

EURO

15,4751% 0.07

STERLİN

18,4562£% 0.09

GRAM ALTIN

809,26%-0,08

ÇEYREK ALTIN

1.317,00%0,07

BİTCOİN

601728฿%3.37057

İmsak Vakti a 05:49
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Gaziosmanpaşa’da geniş çaplı asayiş uygulaması

Gaziosmanpaşa’da geniş çaplı asayiş uygulaması

gaziosmanpaşa’da geniş çaplı asayiş uygulaması
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında, cadde ve sokak aralarını tek tek gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yapıp, GBT’lerini sorguladı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekipleri cadde üzerlerinde ve sokak aralarında yaya şekilde dolaşarak şüpheli gördükleri vatandaşları durdurup önce üst-baş araması hemen ardından ise GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulama 20.00 itibariyle başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.