gaziosmanpaşa’da geniş çaplı asayiş uygulaması

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ilçe genelinde gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında, cadde ve sokak aralarını tek tek gezen ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üzerinde arama yapıp, GBT’lerini sorguladı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekipleri cadde üzerlerinde ve sokak aralarında yaya şekilde dolaşarak şüpheli gördükleri vatandaşları durdurup önce üst-baş araması hemen ardından ise GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulama 20.00 itibariyle başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek.