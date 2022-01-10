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Gaziosmanpaşa’da feci kaza: 1 ölü

gaziosmanpaşa’da feci kaza: 1 ölü
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Gaziosmanpaşa’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kaza sonrası yaya hayatını kaybetti.

Kaza; gece saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen yayaya Serkan K. idaresindeki 34 DLL 806 plakalı otomobil çarptı.

İsmi belirlenemeyen yaya hayatını kaybetti

Çarpma sonrası yere savrulan yaya yerde hareketsiz kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ekipler, otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücü gözaltına alındı

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde çalışma başlattı. Otomobilin çarptığı yayanın cansız bedeni Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yolu temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu açtı. Polis ekipleri kaza sonrası otomobilin sürücüsü Serdar K.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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