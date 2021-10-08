Gazilere Özel Battalgazi Gezi Turu

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen gezi turu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve yakınları, Battalgazi’de hayata geçirilen yatırımları ve tarihi mekanları gezdi.

Battalgazi ilçesini gezen Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve yakınları, ilk olarak çevreyolu altı kavramını ortadan kaldıracak Derme Deresi Proje alanı, Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık sera park alanı, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayıı, Poyraz Konağı Yaşam Müzesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü, Orduzu Galip Demirel Çınar Park, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Çocuk Eğitim Trafik Parkı, Yeşilçam Sosyal Tesisleri ve İspendere Şifalı İçmelerini gezdi

Geziye katılan Gazi Hacı Şaşmaz, “Yapılan yatırımları, hizmetleri ve tarihi mekanları gezdik. Battalgazi’ye çok güzel eserler bırakılmış. Bizden sonraki nesillere bırakılması da çok değerli” derken, Gazi eşi Hatice Akargil ise, “Battalgazi Belediye Başkanımızdan çok memnunuz. Yaptığı hizmetleri yakından takip ediyoruz. Gezi de çok güzel oldu, stres attık. Malatya’mız çok güzel. Özellikle Poyraz Konağı Yaşam Müzesi beni çok etkiledi. Beni, annelerimizin zamanına götürdü. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“UNUTULMAYACAK BİR GÜN YAŞADIK”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in bize sunduğu hizmetleri ve gezi turunu asla unutamayız. Gazilerimiz ile birlikte güzel bir gün geçirdik. Allah herkesten razo olsun. Bu yaşlı insanları sevindirip mutlu ettiniz.”

Belediye Başkanı Yardımcısı İsmet Sarıgül ise, “Şehit yakınları ve gazilerimiz her daim başımızın tacıdır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza devletimiz her türlü imkânı sağlıyor, onların bizden tek bir isteği var hatırlanmaları ve hak ettikleri saygıyı görmeleridir. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatıyla bugün gazilerimize ve yakınlarına güzel bir gezi turu düzenledik. Çok mutlu olduk, gurur duyduk” şeklinde konuştu. (Bülten)