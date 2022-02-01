gaziantep’te zincirleme trafik kazası anı kamerada

Gaziantep’te zincirleme trafik kazasına karışan araçları telefon kamerasıyla çeken bir vatandaş o esnada yolda yaşanan ikinci trafik kazasını tesadüfen görüntüledi. Buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak kaymaya başlayan araçlar kaza yapan otomobillerle çarpıştı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesinde havaalanı yolu üzerinde Çevre Yolu Köprülüğü Kavşağı mevki’inde yaşandı. İddiaya göre, yolda sabah saatlerinde etkili olan gizli buzlanmadan dolayı 5 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza yapan araçlar yolda durdukları sırada arkadan gelen 4 otomobilde yolda kayarak kaza yapan araçlarla çarpıştı. Toplamda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar büyük hasar aldı. Araçtakiler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza yapan araçlara arkadan gelen otomobillerin çarpma anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Yolda kaza yapan araçları amatör kamerayla görüntülemek isteyen vatandaş, o sırada yaşanan ikinci kazayı çekti. Araçların kaza yapan otomobillere çarpma anı telefon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza anında çevredeki vatandaşların ilginç diyaloğu dikkat çekti.