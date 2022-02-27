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Gaziantep’te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

gaziantep’te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı
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Gaziantep’te terör örgütleri DEAŞ ile HTŞ’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucu örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ ve HTŞ üyesi iki şahıs tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.H. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, H.Ç. ise HTŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. S.T. isimli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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