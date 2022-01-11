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Gaziantep’te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

gaziantep’te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi
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Gaziantep’te 41 yaşındaki üç çocuk babası, sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede verdiği iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşanan bu ölümle birlikte kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 10’a yükseldi.

Olay, 9 Ocak 2022 Pazar günü Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, evinde bir miktar alkol alan 41 yaşındaki 3 çocuk babası Bahri Özcan, bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bahri Özcan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinde sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen üç çocuk babası, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep’teki Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi.

İki günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Gaziantep’te iki gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Bahri Özcan, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Özcan’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep’te sahte alkol ölümleri 10’a yükseldi

Yaşanan bu ölümle birlikte son 40 günde kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 10’a yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından sahte alkolle ilgili operasyonlar da sıklaştırılırken, olaylarla ilgili geniş çaplı incelemelerin de sürdüğü öğrenildi.

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