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Gaziantep’te çatıdan düşen karlar iş yerlerine zarar verdi

gaziantep’te çatıdan düşen karlar iş yerlerine zarar verdi
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GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 4 gündür etkili olan yağış nedeniyle binaların çatısında biriken kar kütlelerinin düşmesi sonucu alt katlarda bulunan iş yerleri zarar gördü.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, kar kütlelerinin düşmesi sebebiyle birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Evlerin çatıları çöktü, iş yerinin sundurmaları çöktü, iş yerleri zarar gördü.

Son olarak meydana gelen olayda kafe olarak hizmet veren bir işletmenin bulunduğu binanın üst kısmına yapılan çatıda biriken yaklaşık 80 santim kalınlığındaki karın kaymasından dolayı alt kısımda bulunan kafenin iki tarafta bulunan sundurması paramparça oldu. Çatının çökme anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Konu ile ilgili açıklama yapan işletme sorumlusu Murat Demirel; ilçemizde yaşanan yoğun kar sebebi ile apartmandan düşen kar kütlelerinden dolayı işletmemizin çatıları çökmüştür, çok büyük maddi hasarımız vardır, halen kar kütleleri düşmeye devam ediyor, lütfen apartman altındaki araç sahipleri dikkat etsinler çatların altından geçerken dikkatli olsunlar, işletmemiz bir haftadır kapalıydı Allah’tan kapalıydı kimsenin canına bir şey olmadı şükürler olsun, yetkililerden bu konu ile ilgili yardım bekliyoruz” dedi.

Olayın ardından emniyet yetkilileri araçların bina altlarına çekilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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