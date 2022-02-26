DOLAR

13,8788$% -1.62

EURO

15,7286% -1.36

STERLİN

18,7253£% -2.05

GRAM ALTIN

838,48%-1,94

ÇEYREK ALTIN

1.367,00%-4,31

BİTCOİN

538787฿%-1.29046

İkindi Vakti a 15:51
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Gaziantep’te 690 bin makaron ele geçirildi

Gaziantep’te 690 bin makaron ele geçirildi

gaziantep’te 690 bin makaron ele geçirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Gaziantep’te gümrük kaçağı makaron sevkiyatı yapan bir ticari araca operasyon düzenleyen KOM ekipleri 690 bin makaron ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM ekipleri yürüttüğü çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron sokulduğu bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Şehitkamil ilçesinde seyir halinde olan bir ticari aracı durdurarak arama yapan ekipler araçta 690 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tavşantepe’de tansiyon düşmüyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.