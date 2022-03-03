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Anasayfa / Asayiş / Gaziantep’te 3 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te 3 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi

gaziantep’te 3 bin 890 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 3 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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