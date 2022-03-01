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Gaziantep’te 12 trafik kazası kameralara yansıdı

gaziantep’te 12 trafik kazası kameralara yansıdı
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Gaziantep kent merkezinde son bir hafta içerisinde yaşanan 12 trafik kazası, kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve kent güvenlik yönetim sistemi ile plaka tanıma sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda can kaybı yaşanmadı.

Emniyet, kent merkezindeki Atatürk Mahallesi, Cengiz Topel Mahallesi, Batıkent Mahallesi, Sanko Park AVM Kavşağı, Güvenevler Mahallesi, Çağdaş Mahallesi, Deniz Semt Pazarı Kavşağı, 4. Organize Sanayi Bölgesi, Ali Nadı Ünler Bulvarı, 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı, Havuzlu Kavşak ve Vatan Mahallesi Şanlıdere Caddesi’nde meydana gelen 12 ayrı kazanın görüntüsünü paylaştı.

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