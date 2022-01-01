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Gaziantep yeni yıla sessiz girdi

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Gaziantep’te yılbaşı kutlamalarının adresi olan üniversite meydanı bu yıl yeni yıla sessiz girdi. Az sayıda gencin toplandığı meydanda gençler yeni yıla meşale yakarak girdi.

Gaziantep’te her yılbaşında yoğunluk yaşanan üniversite meydanı bu yıl boş kaldı. Polis ekipleri yılbaşı önlemleri kapsamında meydanda yoğun güvenlik önlemi aldı. Meydanda toplanan az sayıda genç yılbaşını kutladı. Her sene yılbaşında yoğun kalabalıkların olduğu meydan bu sene yeni yıla sessiz girdi. Bir grup genç meşale yakarak yeni yıla girerken gençler yeni yılın ilk saniyelerini alkışlarla kutladı.

Sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan bazı vatandaşlar ise anı unutulmak yapmak adına 2021 selfiesi çekti. Kalabalık grup yılın ilk dakikalarından sonra ara sokaklara doğru peyderpey dağıldı. Polis ekipleri ise grup tamamen meydanı boşaltana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına nöbetini sürdürdü.

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