Gazi Yedek’ten Komutan İnce’ye duygu dolu mektup

“Benim elim, kolum, gözüm, adımlarım oldunuz”

Hakkari’nin Gediktepe mevkisinde 21 Nisan 2010’da EYP’nin patlaması sonucu gazi olan Yalçın Yedek, Malatya İl Jandarma Komutanlığı süresini tamamladıktan sonra Gürcistan’ın başkentine Tiflis Büyükelçiliğine içişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Albay Necmi İnce ve eşi Songül İnce’ye vefa mektubu yazdı.

Gazi Yedek, “Malatya İl Jandarma Komutanım Necmi İnce ve değerli eşlerine minnet ve saygıyla” başlığıyla yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

“Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil! Ne zaman? Bilemem! Yeter ki o kapıda durmayı bil!” (Hz. Mevlana) Sayın komutanım! Selam ve saygılar sunuyor, muvaffakiyetler diliyorum. Siz ve değerli eşinize minnettar olduğumu belirterek bu mektubuma başlamak istiyorum. Hiç bir şekilde yargılamadan, yadırgamadan, vatan ve milleti için canı pahasına üstlendiğimiz o zorlu görevden gazi olarak gururlu bir şekilde evime döndüğümde, hayatımın idamesinde hiç eseflenmeden hemen yanımda ve kalbimin en derinliğinde varlığını hissettiğim komutanım. Ben görüyorum ki, abdestimi alıp “ölürsem şehit, kalırsam gazi olacağım!” düşüncesiyle bir an korkmadan vatanımı savunmaya tüm bir vücutla gittiğim o yoldan gazi olarak dönmenin gururunu sizin gibi babacan bir komutanla daha derinden hissediyorum. Gerek şehit ailelerine gösterilen sıcak alaka, gerek gazilere gösterdiğiniz sımsıcak ilgi, makamınızda gösterdiğiniz misafirperverlik, her tören, her çalışma her yemek yani anımızda her daim hep bize varlığınızı hissettirdiniz. Verdiğiniz değeri hissederken ben değer görmenin ne demek olduğunu sizinle öğrendim. Kınalı kuzusunu kaybetmiş şehit ailelerinin gözyaşlarını sildiğin, uzvunu kaybetmiş silah arkadaşlarıma uzuv bana da gönül gözü oldunuz. Sayın komutanım, karşılıklı sevgi bağımız ve size olan saygımız her daim daha da kuvvetli bir şekilde devam edecektir. Siz bizim için komutandan daha öte can bağımız olan babamızsınız, sol yanımızın en rahat köşesinde bağdaş kuran adamsınız. Evlatlarınızın yüksek bir moral gücü, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhu ile kutsal görevlerini icra etmelerinin sağlanması, aynı zamanda aileler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iletişiminin güçlendirilmesi sizin bu davranışlarınızla benim kalbimde daha güçlü hale geldi. Bu mektubu yazmamdaki asıl amaç sizlere duyduğum minnettarlığı bir kez daha dile getirmek. İstedim ki, bir asker olarak bizim şahit olduğumuz askeriyede ki bu güzel (sizin gibi) unsurları daha önceleri üzüntüden gözyaşı döşmüş aileler de haberdar olsunlar. Umulur ki keder gözyaşları yerini sevinç gözyaşına bırakır. Sizler nasıl ki benim üzüntümü, acımı hafifletmek için benim elim, kolum, gözüm, adımlarım oldunuz bunu herkesin bilmesi, canlı bir tanıktan duymasıdır isteğim. Talebe hocasını sevdiği derecede; dersinde başarılıdır. Memur amirlerini sevdiği derecede; vazifesini severek yapacak ve başarılı olacaktır. Teknik direktör, futbolcularıyla iyi diyalog kurabildiği, karşılıklı sevgi bağı kuvvetli olabildiği derecede, onların gücünden ve meziyetlerinden azami derecede istifade edebilir. Haliyle komutanlar da askerleriyle sıcak münasebet kurabildiği derecede birlikte başarı elde edebileceklerdir. Sizler bunu düşünmüyor, uygulamaya koyuyorsunuz. Başarılarınızın devamı dileğiyle tebrik ediyor ve saygılar sunuyorum. “Halka hürmet edenler hürmete mazhar; halkı tahrik edenler hakarete layık olurlar. Halka saygınlık veren kişi, saygın tutulmuştur. Halkı küçümseyenlerse saygı görmemişlerdir.” (Hz. Ali ) Vesselam…” (Haber Merkezi)