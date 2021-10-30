GAZETECİYİ SUSTURAMAYACAKSINIZ!



“Burhan Karaduman yalnız değildir”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’nın deneyimli gazetecilerinden Burhan Karaduman, Kernek Meydanında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Kernek Meydanı’nın açılış törenini takip ederken, 4-5 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Karaduman’a yapılan menfur saldırıya sessiz kalmayan Malatya’daki tüm basın mensupları Kernek Meydan’ında basın açıklaması yaparak, “Gerçekleri yazmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğiz. Gazetecileri susturamayacaksınız. Burhan Karaduman yalnız değildir” diyerek tepki gösterdi.

Malatya basın camiasının emektar ismi Burhan Karaduman’a yapılan çirkin saldırıyı kınamak için Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti, Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Anadolu Basın Birliği, Malatya Küresel Gazeteciler Konseyi, Malatya Anadolu Basın Yayın Birliği ve tüm medya çalışanları Kernek Meydanı’nda buluşarak, basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdiler.

Karaduman’a yapılan çirkin saldırıya karşı ortak basın açıklamasında konuşan Gazeteci Hülya Kaya, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en mutlu günlerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı Kernek Meydanı’nda, görevini icra eden, Malatya’nın emektar, dürüst ve cesur gazetecisi, değerli arkadaşımız Burhan Karaduman, törenlerin devam ettiği bir sırada, alçakça bir saldırıya uğramıştır.

Malatya Valisi Sayın Aydın Baruş başta olmak üzere, kentin tüm üst düzey yöneticilerinin hemen yanı başında Gazeteci Burhan Karaduman’a yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor; gerçekleri, sadece gerçekleri yazan gazetecilerden rahatsız olanları, rahatsız etmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

Kernek Meydanı’nda yapılan bu saldırı, sadece Gazeteci Burhan Karaduman’a, tüm basına ve halkın haber alma özgürlüğüne yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı aynı zamanda, basın özgürlüğünü güvence altına alan Anayasamıza karşı, ilaveten de yeri ve zamanı itibariyle Malatya Valisi Aydın Baruş olmak üzere Malatya protokolüne ve Malatya’nın huzuruna, ayrıca kamu görevleri nedeniyle itibarlarına karşı girişilmiş kirli bir saldırıdır. Bu saldırı, devlet protokolünün yanı başında gerçekleştirme cüretini gösterilmesi yönüyle devletimize yönelik bir meydan okumadır aynı zamanda. Bu nedenle, Devletimiz, bu saldırıyı tüm yönüyle aydınlatmakla mükelleftir. Bu saldırının hesabı derhal sorulmalı, failler hukuk çerçevesinde en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Saldırının tetikçileri yetmez, bu tetikçilerin varsa azmettirenleri de ortaya çıkarılmalıdır.

Anayasamızın 28. Maddesinde, ‘Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır’ hükmü yer almaktadır. Malatya’daki devlet görevlileri, Anayasamızın bu amir hükmünün gereğini yapmak zorundadır. Gerçekleri yazmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğiz. Gazetecileri susturamayacaksınız. Burhan Karaduman yalnız değildir, tüm gücümüzle yanındayız.”

Açıklamanın ardından gazetecilerin saldırı ile ilgili sorularını cevaplayan Gazeteci Burhan Karaduman ise gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu saldırı bütün yönleriyle de araştırılması gereken bir olay. Böyle bir saldırı uğrayacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu yaşıma kadar kimseyle şahsi bir meselem olmadı. Bireysel olarak bana böyle alçak bir saldırı nedenini düşünmedim. Herhangi bir düşmanım da olmadı. Saldırının tamamen mesleki çalışmalarımdan dolayı yaşadığımı düşünüyorum. Ancak şunu ifade edeyim Malatya’daki gazeteci arkadaşlarıma, dostlarıma ağabeylerine, ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Gördüm ki yalnız değilim. Benim 4 kişilik ve ailem var. Ama burada gördüm ki Malatya’da yüzlerce ailem varmış bunu hissettim. Bugün birileri kalemini kırmak istiyor diye düşündüm. Ama yüzlerce kalem harekete geçti. Ben tüm medyaya özellikle teşekkür ediyorum. Valilik zaten olayı takip ediyor. 7/24 saat kameralar izleniyor. İnanıyorum ki failler çıkacaktır. Hiçbir şey gizli kalmaz mutlaka ortaya çıkar. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi güzel doğruyu var. İnanıyorum çünkü gerçekler gerçekten ortaya çıkacaktır.”

Olay hakkında bilgi de veren Karaduman, “Platformda görüntü çekiyordum. Platformdan inip arka tarafında dronegörüntüsü almaya gittim. Resim çekerken arka taraftan resim çekerken ‘sana selamını getirdik diye bir ses duyarak darp edildim. 3-4 kişi arkadan saldırarak vurdular. Bu konudaki soruşturma sürüyor. Yani delikanlı olsalardı, yiğit olsalardı, cesaretli olsalardı önden gelirlerdi. Korkmayacağım, korkmadım. Tabii soruşturma da devam ediyor şu anda yüzlerce kamera kayıtlarında bakılıyor. Bunun mutlaka ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.