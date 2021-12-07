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Gazeteci-Yazar Raşit Kısacık koronaya yenildi

Malatyalı Gazeteci-Yazar Raşit Kısacık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

gazeteci-yazar raşit kısacık koronaya yenildi
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Gazeteci-Yazar Raşit Kısacık koronaya yenildi

Malatyalı Gazeteci-Yazar Raşit Kısacık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Malatya, Diyarbakır ve başka illerde de uzun yıllar gazetecilik yapan ve emekli olduktan sonra da yaklaşık 10 adet kitap yazan Gazeteci Raşit Kısacık (70) koronaya yenildi. Uzun yıllar kalp rahatsızlığı da bulunan Kısacık, Yeşiltepe şehir mezarlığında defin edildi.
Cenaze törenine, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, Çevre ve Kültür Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Bölge Temsilcisi Bekir Sözen, gazete sahip ve çalışanları, medya mensupları ve Kısacık ailesi katıldı.(İHA)

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