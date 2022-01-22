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Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

gazeteci sedef kabaş tutuklandı
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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık sonrasında, suçun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer’de olmasından dolayı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Kabaş, hakkındaki soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kabaş, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan Kabaş, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan Kabaş, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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