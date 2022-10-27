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Gazeteci Özçelik’in acı günü
İhlas Haber Ajansı Malatya temsilcisi Cahit Özçelik’in annesi ve Gazeteci Tahir Özçelik’in Anneannesi Aygül Özçelik (70) vefat etti.
Uzun süredir Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören Aygül Özçelik, hayatını kaybetti. Özçelik’in cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Özçelik ailesini bu acı gününde meslektaşları da yalnız bırakmadı. (Haber Merkezi)
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