DOLAR

18,6121$% 0.01

EURO

18,7513% -0.13

GRAM ALTIN

994,15%-0,11

ÇEYREK ALTIN

1.632,00%-0,42

TAM ALTIN

6.508,00%-0,26

BİTCOİN

385263฿%1.96701

Öğle Vakti a 12:16
Malatya AÇIK 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Gazeteci Özçelik’in acı günü

Gazeteci Özçelik’in acı günü

Gazeteci Özçelik’in acı günü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Gazeteci Özçelik’in acı günü

İhlas Haber Ajansı Malatya temsilcisi Cahit Özçelik’in annesi ve Gazeteci Tahir Özçelik’in Anneannesi Aygül Özçelik (70) vefat etti.

Uzun süredir Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören Aygül Özçelik, hayatını kaybetti.  Özçelik’in cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığında toprağa verildi.  Özçelik ailesini bu acı gününde meslektaşları da yalnız bırakmadı.  (Haber Merkezi)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Elektrik sorunu TBMM’ye taşındı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.